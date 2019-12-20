Starliner не сможет состыковаться с МКС и вернется на Землю

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый американский космический корабль Starliner, запущенный в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС), не сможет состыковаться с ней и совершит посадку, вероятно, в течение 48 часов. Об этом было объявлено на состоявшейся в пятницу пресс-конференции с участием директора НАСА Джима Брайденстайна, вице- президента корпорации Boeing Джима Чилтона.

"У нас сегодня возникли проблемы. <...> Когда корабль отделился от ракеты-носителя, не произошло включения двигателей корабля", - сообщил директор НАСА. По его оценке, возможная причина неполадок - сбой в системе синхронизации времени в системах корабля. "В результате этого сбоя корабль перешел в тот режим, в котором он не должен был находиться и было сожжено большое количество находившегося на борту топлива, - пояснил он. - Поскольку это топливо было израсходовано, складывается впечатление, что мы не сможем осуществить сближение с Международной космической станцией".

Кроме того, по словам директора НАСА, "в тот момент, когда Центр управления полетами получил возможность передать на борт команду о включении двигателей, было уже поздно". Это произошло из-за того, что сигнал, переданный через спутник связи, не дошел до систем корабля вовремя. "Это пока лишь самые предварительные данные, которые дополняются каждую минуту", - добавил он, сообщив, что уже проинформировал о ситуации вице-президента США Майкла Пенса, возглавляющего Национальный космический совет.

По мнению директора НАСА, "если бы на борту корабля находился экипаж, то стыковка с МКС состоялась бы". На данном этапе предпринимаются усилия для того, чтобы поднять орбиту корабля и собрать как можно больше данных о работе его систем, сообщил Брайденстайн.

На борт корабля в течение дня будут переданы команды на коррекцию орбиты, сообщил на пресс-конференции представитель НАСА Стив Ститч. "Около 13:30 по времени восточного побережья США (21:30 мск) мы предпримем попытку поднять орбиту, - сказал он. - Вторая попытка будет предпринята в 14:25 (22:25 мск) с тем, чтобы сделать ее оптимальной для посадки на полигоне Уайт-Сэндз". Согласно расчетам, посадка может состояться в воскресенье в 07:30 (17:30 мск).