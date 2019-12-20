РФ и Китай наложили вето на западную резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай использовали право вето в Совете Безопасности ООН при голосовании о проекте резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по продлению на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Российский и китайский постпреды подняли руки при голосовании против, передает корр. ТАСС.

Документ предлагал сохранить три пункта пропуска (на границе с Ираком и Турцией), через которые ООН может доставлять гуманитарную помощь без получения разрешения от Дамаска. Москва настаивает, что оставить нужно только два КПП на границе с Турцией.

"Проект резолюции не принимается из-за того, что постоянные члены СБ ООН проголосовали против", - констатировала постпред США Келли Крафт в качестве председателя Совбеза в декабре.