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Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

22:40 20.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он.

На этом завершились переговоры между Россией и Украиной по газовым вопросам в пятницу под Минском. Они проходили с 15:30 мск за закрытыми дверями на территории стрелково- спортивного центра туристического комплекса "Сябры", передает корр. ТАСС с места события. Комплекс находится примерно в 20 км от Минска.

Автомобили с участниками переговоров покинули территорию комплекса в сопровождении автомобиля Госавтоинспекции. Никто из участников встречи к представителям СМИ не вышел.

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