Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России. Церемония транслировалась ведущими американскими телеканалами.

Оборонный бюджет составляет 738 млрд долларов, что на 3,1% больше по сравнению с 2019 финансовым годом (716 млрд). На базовые нужды Пентагона выделяется 635 млрд долларов, 71,5 млрд направляется на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах. Сумма в 31,5 млрд идет на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные нужды.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", предусмотренные подписанным президентом США Дональдом Трампом военным бюджетом на 2020 финансовый год (начался 1 октября), вступают в силу незамедлительно. Об этом говорится в опубликованном в пятницу Министерством финансов США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

"После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 (где перечислены санкции в отношении газопроводов - прим. ТАСС) военного бюджета вступают в силу немедленно", - указывается в документе.

Как заявило ведомство, для соблюдения режима американских санкций "стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов (30,4 метра - прим. ТАСС) и более в рамках строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", должны сделать так, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством".