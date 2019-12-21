0
0
51
НОВОСТИ

Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России

08:30 21.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России. Церемония транслировалась ведущими американскими телеканалами.

Оборонный бюджет составляет 738 млрд долларов, что на 3,1% больше по сравнению с 2019 финансовым годом (716 млрд). На базовые нужды Пентагона выделяется 635 млрд долларов, 71,5 млрд направляется на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах. Сумма в 31,5 млрд идет на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные нужды.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", предусмотренные подписанным президентом США Дональдом Трампом военным бюджетом на 2020 финансовый год (начался 1 октября), вступают в силу незамедлительно. Об этом говорится в опубликованном в пятницу Министерством финансов США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

"После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 (где перечислены санкции в отношении газопроводов - прим. ТАСС) военного бюджета вступают в силу немедленно", - указывается в документе.

Как заявило ведомство, для соблюдения режима американских санкций "стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов (30,4 метра - прим. ТАСС) и более в рамках строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", должны сделать так, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:40 21.12.2019
ПФР выплатит январские пенсии в декабре
0
24
22:40 20.12.2019
Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий
0
717
22:00 20.12.2019
РФ и Китай наложили вето на западную резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
0
680
21:20 20.12.2019
Виновный в попытке подрыва "Сапсана" приговорен к 22 годам заключения
0
592
20:40 20.12.2019
Starliner не сможет состыковаться с МКС и вернется на Землю
0
678
20:00 20.12.2019
У России нет стремления вернуться в G7, заявил Рябков
0
718
19:20 20.12.2019
Второй раненный при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице
0
738
18:40 20.12.2019
В Москве "заминирован" храм Христа Спасителя - источник
0
749
18:00 20.12.2019
Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit
0
874
17:32 20.12.2019
Путина задела резолюция Европарламента о мировой войне
0
948

Возврат к списку