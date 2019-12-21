Apple работает над спутниками - Bloomberg
08:50 21.12.2019 Источник: Газета.Ru
Компания Apple сформировала секретную команду, которая занимается спутниками и связанными с ними беспроводными технологиями, с целью отыскать новые способы передачи данных, в том числе подключение к интернету на самих устройствах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается, в проекте задействованы около десятка десятка инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей. Они должны в течение пяти лет заявить о первых результатах.
По словам источника, в настоящее время работа находится на начальном этапе. Известно, что глава Apple Тим Кук интересуется данным проектом, что говорит о его значимости.
Bloomberg отмечает, что компания намерена добиться передачи данных прямо на устройства пользователей, это позволит уменьшить зависимость Apple от поставщиков беспроводных технологий, а также связать устройства друг с другом в обход привычных каналов связи.
Предполагается также, что Apple займется проектированием собственных спутников для более точного определения геопозиции устройств, что позволит усовершенствовать сервис карт и внедрить дополнительные функции. Газета.Ru
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