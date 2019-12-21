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Компания-укладчик "Северного потока-2" приостановила работу

09:00 21.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2", объявила о приостановке работ. Причиной такого решения в компании назвали возможные санкции со стороны США.

"В ожидании принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

О решении властей США внести в оборонный бюджет страны санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" стало официально известно в середине декабря. Бюджет был утвержден конгрессом - и заявление Allseas вышло примерно за полчаса до того, как документ подписал и президент США Дональд Трамп.

После того как стало известно о подписании закона, министерство финансов США объявило, что санкции против газопроводов вступили в силу - и потребовал немедленно прекратить укладку труб.

В новом законопроекте прописаны только санкции в отношении компаний, вовлеченных в строительство и работу российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".   Русская служба Би-би-си

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