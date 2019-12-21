Испытания российского фрегата вызвали помехи радаров в Норвегии - СМИ

09:30 Источник: Lenta.ru

Испытания российского фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море вызвали помехи в работе радиооборудования и радаров на севере Норвегии. Об этом сообщила местная газета Aftenposten со ссылкой на Министерство обороны страны.

По данным издания, радиопомехи были зафиксированы в районе Киркинеса в тот день, когда российские военные проводили испытания. При этом норвежские специалисты заявили, что помехи не были созданы намеренно, а стали побочным эффектом маневров. «Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS», — сказал представитель Национальной коммуникационной службы Пер Эйрик Хеймдал.

Как сообщается на сайте Минобороны России, испытания корабля «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября. После их завершения фрегат примут в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

«Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Является первым серийным фрегатом проекта 22350, то есть многофункциональным боевым кораблем, способным эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысячи километров. Lenta.Ru