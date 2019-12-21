Опубликован рейтинг самых успешных миллиардеров 2019 года по версии Forbes
10:00 21.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров 2019 года. На первом месте оказался Бернар Арно, глава французской компании, которая владеет торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy.
Состояние третьего самого богатого человека на планете увеличилось на 40 млрд долларов за год.
Второе место занял глава Facebook Марк Цукерберг, который стал богаче в этом году на 22 млрд долларов. Третьим в рейтинге стал владелец Zara Амансио Ортега.
В список «неудачников» по итогам текущего года попали индийский бизнесмен Азим Премжи и основатель Amazon Джефф Безос. Говорит Москва
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