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США не выделят Украине срочную военную помощь

16:00 21.12.2019 Источник: RNS

Администрация президента США Дональда Трампа добилась от демократов исключения из законопроекта о финансировании правительства в 2020 году формулировок с требованием оказать незамедлительную военную помощь Украине, угрожая президентским вето и приостановкой работы правительства. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пятерых представителей Белого дома и Конгресса.

Как отмечает издание, администрация американского президента заняла с самого начала обсуждений бюджета жесткую позицию в вопросе выделения военной помощи Украине. В случае принятия формулировок Белому дому необходимо было бы выделить $250 млн Киеву.   RNS

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