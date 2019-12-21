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США скоро потребуют прекратить дышать - Захарова о санкциях против "Северного потока - 2"

13:00 21.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, запрещая странам развивать реальный сектор экономики, скоро могут потребовать от них "прекратить дышать". Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вступление в силу санкций против проектов газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

"Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики, - написала дипломат в субботу на своей странице в "Фейсбуке". - Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест".

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", - добавила она.

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал Трамп, и он вступил в силу.

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