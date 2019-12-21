Тариф на транзит российского газа будет увеличен - глава Минэнерго Украины
15:00 21.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель сообщил, что тариф на транзит российского газа через украинскую территорию будет увеличен.
"Есть четкое понимание сторон, что тариф должен расти", - сказал министр в субботу на брифинге.
По его словам, "будет определенное увеличение тарифа на транспортировку". При этом Оржель не сказал, на сколько вырастет этот тариф, поскольку его устанавливает украинский регулятор - Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Ранее предполагалось, что регулятор назовет тариф на транзит газа до 26 декабря.
Также "Газпром" должен исполнить решение Стокгольмского арбитража по выплате $2,9 млрд до 29 декабря, сообщил журналистам представитель российского газового холдинга.
"Все до 29 декабря, - сказал он, добавив, что до этого срока должно быть заключено мировое соглашение с правительством Украины о снятии претензий Антимонопольного комитета (АМКУ). - Претензии АМКУ составляют 171,9 млрд гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около 7,4 млрд долларов".
НОВОСТИ
- 16:00 21.12.2019
- США не выделят Украине срочную военную помощь
- 14:00 21.12.2019
- Соглашение с "Нафтогазом" включает отзыв исков, выплату по решению арбитража - Миллер
- 13:00 21.12.2019
- США скоро потребуют прекратить дышать - Захарова о санкциях против "Северного потока - 2"
- 12:30 21.12.2019
- Эстонский премьер заявил об "особых" отношениях с Великобританией
- 12:00 21.12.2019
- В 30 российских городах пройдет молитвенное стояние против законопроекта о домашнем насилии
- 11:30 21.12.2019
- На трассе Бийск - Новокузнецк "Газель" столкнулась со "скорой помощью"
- 11:00 21.12.2019
- Россия завершила госиспытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С"
- 10:30 21.12.2019
- Госдеп вновь включил РФ в список стран с нарушениями религиозной свободы
- 10:00 21.12.2019
- Опубликован рейтинг самых успешных миллиардеров 2019 года по версии Forbes
- 09:30 21.12.2019
- Испытания российского фрегата вызвали помехи радаров в Норвегии - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать