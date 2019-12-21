Тариф на транзит российского газа будет увеличен - глава Минэнерго Украины

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель сообщил, что тариф на транзит российского газа через украинскую территорию будет увеличен.

"Есть четкое понимание сторон, что тариф должен расти", - сказал министр в субботу на брифинге.

По его словам, "будет определенное увеличение тарифа на транспортировку". При этом Оржель не сказал, на сколько вырастет этот тариф, поскольку его устанавливает украинский регулятор - Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Ранее предполагалось, что регулятор назовет тариф на транзит газа до 26 декабря.

Также "Газпром" должен исполнить решение Стокгольмского арбитража по выплате $2,9 млрд до 29 декабря, сообщил журналистам представитель российского газового холдинга.

"Все до 29 декабря, - сказал он, добавив, что до этого срока должно быть заключено мировое соглашение с правительством Украины о снятии претензий Антимонопольного комитета (АМКУ). - Претензии АМКУ составляют 171,9 млрд гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около 7,4 млрд долларов".