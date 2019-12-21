Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции США против "Северного потока - 2"
17:00 21.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии сожалеет в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" и считает, что они представляют собой вмешательство в европейские дела. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении кабмина ФРГ.
"Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению, что инициированные Конгрессом США санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу", - отмечается в нем. В Берлине напомнили, что отвергают "такого рода экстерриториальные санкции". "Они затрагивают германские и европейские компании и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела", - подчеркивается в заявлении.
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