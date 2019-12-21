Самым высокооплачиваемым писателем 2019 года признали Джоан Роулинг

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Джоан Роулинг признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года. За 12 месяцев она заработала 92 млн долларов.

Большая часть дохода не гонорары от продажи книг о Гарри Поттере, а поступления за тематические парки и театральные постановки. Такой рейтинг опубликовал журнал Forbes.

На втором месте автор книги «Президент пропал» Джеймс Паттеросон, за 2019 год он заработал 70 млн долларов. Замыкает тройку лидеров бывшая первая леди США Мишель Обама, её доход издание оценивает в 36 млн долларов. Говорит Москва