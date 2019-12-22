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В КПРФ пояснили, что имел ввиду Зюганов, говоря о досрочных выборах президента

08:45 22.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фраза лидера КПРФ Геннадия Зюганова о досрочных президентских выборах - не догма или точный прогноз, она была сказана на внутренней конференции для мобилизации народно-патриотических сил, которые "должны быть готовы ко всему". Об этом заявил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы КПРФ и пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.

"Народно-патриотические силы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и досрочным выборам [президента]. Это была внутренняя конференция, которая мобилизовала народно-патриотические силы. Никто не может спрогнозировать политический кризис, который может разразиться в любой момент. <...> Это предположение для мобилизации, что народно-патриотические силы должны быть готовы ко всему, это не догма и не точный прогноз, это вероятное развитие ситуации в частности", - пояснил Ющенко.

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