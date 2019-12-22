Погода в Москве в воскресенье: Затянувшаяся оттепель продолжается

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода и местами небольшой дождь ожидаются в Московском регионе 22 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем будет от 3 до 5 градусов тепла. В ночные часы температура останется на том же уровне. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 740 мм ртутного столба.