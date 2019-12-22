В США говорят, что приняли "проевропейское" решение, введя санкции против "Северного потока - 2"

08:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский посол в Германии Ричард Гренелл считает, что санкции США против "Северного потока - 2" были приняты в интересах Европы. Об этом он заявил в интервью газете "Бильд", текст которого опубликован в воскресенье на сайте издания.

"15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент - все они выразили обеспокоенность в связи с проектом. Мы слышали от них, что США должны поддержать их усилия. Поэтому санкции - это очень проевропейское решение", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что ограничения намеренно были созданы "максимально индивидуальными, целенаправленными и точными", так что они касаются лишь небольшой части проекта газопровода.