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В Польше считают, что Путин представил "ложную картину событий" начала Второй Мировой

08:56 22.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта. Соответствующее заявление опубликовано в субботу вечером на официальном сайте польского ведомства.

"Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий", - утверждает МИД Польши.

В своем заявлении польское ведомство подчеркнуло, что в 1930-е годы Польша стремилась выстраивать нормальные отношения как с Германией, так и с СССР. Как считают в Варшаве, эти два государства действовали сообща во вред республике.

"Слова президента Российской Федерации подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях", - указано в заявлении МИД Польши.

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