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Глава ПФР рассказал, что происходит с пенсией уволившихся пенсионеров

09:45 22.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.

Дроздов отметил, что индексация пенсии работающих пенсионеров после их увольнения происходит с 2016 года, и объяснил ее детали. По его словам, после увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость, которая в 2020 году составит 93 руб. После этого, продолжил Дроздов, к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В следующем году она составит 5 686,25 руб.

Глава ПФР также указал, что в случае решения продолжить трудовую деятельность проведенная индексация пенсии пенсионера не будет отменена.

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