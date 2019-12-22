Михаил Горбачев рассказал прессе, что его воспаление легких отступает
13:42 22.12.2019 Источник: Интерфакс
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева улучшается.В интервью "Интерфаксу" в воскресенье он отметил, что "болезнь (воспаление легких) отступает", и он "идет на поправку".
"И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать", - сказал Горбачев. Он подчеркнул, что в уходящем году ему удалось сделать много. Его многочисленные интервью были размещены в мировой прессе, в основном они касались вопросов ядерного разоружения.
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