Михаил Горбачев рассказал прессе, что его воспаление легких отступает

13:42 Источник: Интерфакс

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева улучшается.В интервью "Интерфаксу" в воскресенье он отметил, что "болезнь (воспаление легких) отступает", и он "идет на поправку".

"И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать", - сказал Горбачев. Он подчеркнул, что в уходящем году ему удалось сделать много. Его многочисленные интервью были размещены в мировой прессе, в основном они касались вопросов ядерного разоружения.