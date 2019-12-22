Комплексы "Авангард" и "Сармат" могут быть "встроены" в СНВ-3 - Лавров
15:00 22.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова "встраивать" ракетные комплексы "Авангард" и "Сармат" в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), когда он будет продлен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
"Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3 (разумеется, когда он будет продлен)", - подчеркнул министр.
Российская сторона может в определенный момент вживую продемонстрировать США ракетный комплекс "Сармат". "Авангард" мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом", - сказал глава дипведомства.
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