Комплексы "Авангард" и "Сармат" могут быть "встроены" в СНВ-3 - Лавров

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова "встраивать" ракетные комплексы "Авангард" и "Сармат" в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), когда он будет продлен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3 (разумеется, когда он будет продлен)", - подчеркнул министр.

Российская сторона может в определенный момент вживую продемонстрировать США ракетный комплекс "Сармат". "Авангард" мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом", - сказал глава дипведомства.