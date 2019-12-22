0
0
43
НОВОСТИ

Комплексы "Авангард" и "Сармат" могут быть "встроены" в СНВ-3 - Лавров

15:00 22.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова "встраивать" ракетные комплексы "Авангард" и "Сармат" в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), когда он будет продлен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3 (разумеется, когда он будет продлен)", - подчеркнул министр.

Российская сторона может в определенный момент вживую продемонстрировать США ракетный комплекс "Сармат". "Авангард" мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом", - сказал глава дипведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 22.12.2019
Глава МИД РФ убежден, что "Северный поток-2" состоится, как и "Турецкий поток"
0
13
14:30 22.12.2019
Пассажирский транспорт в Париже практически парализован из-за забастовки
0
100
13:42 22.12.2019
Михаил Горбачев рассказал прессе, что его воспаление легких отступает
0
168
12:30 22.12.2019
Лавров: Президент США старается говорить прямо то, что он думает
0
274
10:35 22.12.2019
Ашраф Гани одержал победу на президентских выборах в Афганистане - предварительные итоги
0
377
09:45 22.12.2019
Глава ПФР рассказал, что происходит с пенсией уволившихся пенсионеров
0
414
08:56 22.12.2019
В Польше считают, что Путин представил "ложную картину событий" начала Второй Мировой
0
590
08:52 22.12.2019
В США говорят, что приняли "проевропейское" решение, введя санкции против "Северного потока - 2"
0
504
08:50 22.12.2019
Погода в Москве в воскресенье: Затянувшаяся оттепель продолжается
0
453
08:45 22.12.2019
В КПРФ пояснили, что имел ввиду Зюганов, говоря о досрочных выборах президента
0
594

Возврат к списку