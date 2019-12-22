Глава МИД РФ убежден, что "Северный поток-2" состоится, как и "Турецкий поток"

15:15 Источник: Интерфакс

Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут запущены, несмотря на санкции со стороны США, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я убежден, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Говоря отдельно об американских угрозах в отношении "Северного потока - 2", глава МИД РФ выразил уверенность в том, что "европейцы понимают свой коммерческий интерес".