Глава МИД РФ убежден, что "Северный поток-2" состоится, как и "Турецкий поток"
15:15 22.12.2019 Источник: Интерфакс
Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут запущены, несмотря на санкции со стороны США, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я убежден, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.
Говоря отдельно об американских угрозах в отношении "Северного потока - 2", глава МИД РФ выразил уверенность в том, что "европейцы понимают свой коммерческий интерес".
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