Макрон отказался от своей будущей пенсии главы государства
16:00 22.12.2019 Источник: Интерфакс
Президент Франции Эмманюэль Макрон, которому в минувшую субботу исполнилось 42 года, в разгар протестов против пенсионной реформы в стране отказался от своей будущей пенсии главы государства, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
"Он не будет получать эту пенсию, предусмотренную законом по завершении своего мандата, так как считает, что этот закон из области обязательственного права должен быть стандартизирован. И следовательно, он не применит его к себе. (...) Мы живем в эпоху, когда выборные лица должны служить примером", - цитирует газета "Паризьен" источник в канцелярии президента республики.
Издание напоминает, что президент является единственным, кто пользуется таким специальным режимом вознаграждения. По закону 1955 года при уходе со своего поста бывшие главы государств получают пожизненную дотацию, эквивалентную зарплате государственного советника - 6220 евро в месяц.
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