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Космический корабль Starliner успешно приземлился в Нью-Мексико

17:03 22.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA и корпорации Boeing успешно совершили посадку корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Трансляция ведется в воскресенье на сайте американского космического ведомства.

Посадка состоялась по плану - в 07:58 по времени Восточного побережья США (15:58 мск). Она осуществлялась в штатном режиме при помощи трех парашютов. "Starliner коснулся поверхности в пустыне в Нью-Мексико", - указал ведущий трансляции на сайте НАСА. Ранее он подчеркнул, что использованный в этом полете корабль планируется доставить в штат Флорида, где он пройдет подготовку для повторного использования.

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