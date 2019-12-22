Власти Швейцарии вряд ли помогут помешать работе санкций против "Северного потока -2"
18:20 22.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Берн критически относится к экстерриториальным санкциям, но не может им помешать. Об этом заявили в воскресенье ТАСС в швейцарском МИД, комментируя ситуацию вокруг приостановки базирующейся в Швейцарии компанией Allseas под угрозой санкций США укладки труб для газопровода "Северный поток - 2".
Отвечая на вопрос корр. ТАСС о том, есть ли у Швейцарии возможности для защиты Allseas от давления и санкций со стороны США, и какие шаги может предпринять Берн в сложившейся ситуации, официальный представитель МИД Тилман Ренц заявил, что "Швейцария придерживается критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, но в конечном итоге не может помешать третьим странам".
"Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта "Северный поток - 2", - подчеркнул официальный представитель. - Компетентные швейцарские представители уже в течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями". "Именно эти компании сами решают, как они отреагируют на санкции США", - резюмировал он.
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