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Власти Швейцарии вряд ли помогут помешать работе санкций против "Северного потока -2"

18:20 22.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берн критически относится к экстерриториальным санкциям, но не может им помешать. Об этом заявили в воскресенье ТАСС в швейцарском МИД, комментируя ситуацию вокруг приостановки базирующейся в Швейцарии компанией Allseas под угрозой санкций США укладки труб для газопровода "Северный поток - 2".

Отвечая на вопрос корр. ТАСС о том, есть ли у Швейцарии возможности для защиты Allseas от давления и санкций со стороны США, и какие шаги может предпринять Берн в сложившейся ситуации, официальный представитель МИД Тилман Ренц заявил, что "Швейцария придерживается критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, но в конечном итоге не может помешать третьим странам".

"Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта "Северный поток - 2", - подчеркнул официальный представитель. - Компетентные швейцарские представители уже в течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями". "Именно эти компании сами решают, как они отреагируют на санкции США", - резюмировал он.

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