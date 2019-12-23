Отделение "Единой России" приостановило членство экс- мэра Петропавловска-Камчатского
07:00 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президиум камчатского регионального политсовета партии "Единая Россия" принял решение приостановить членство в партии экс-мэра Петропавловска- Камчатского Виталия Иваненко, в отношении которого расследуется дело о получении взятки, сообщили ТАСС в пресс- службе отделения партии.
"Сегодня решением президиума регионального политсовета членство в партии Виталия Иваненко приостановлено", - сказали в пресс-службе.
Против Иваненко возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил частями от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего брата взятку в размере 700 тыс. рублей. Еще одну взятку в 200 тыс. рублей он также через брата получил от частного предпринимателя. Иваненко дал признательные показания, сейчас он находится под домашним арестом.
19 ноября он подал в отставку с поста мэра по состоянию здоровья и в связи с семейными обстоятельствами. Это произошло сразу после возбуждения уголовного дела в отношении его брата. По версии следствия, именно он от имени и по поручению мэра получал взятки от третьих лиц.
В ноябре 2012 года Иваненко был избран заместителем председателя Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа. В ноябре 2014 года назначен заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, затем - первым заместителем, а в 2016 году был избран думой города на пост мэра.
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