Первый поезд отправится в Крым с материковой части России
07:17 23.12.2019 Источник: Интерфакс
Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправляется в понедельник днем с Московского вокзала Северной столицы, 25-го декабря он первым пересечет Керченский пролив по мосту, соединяющему материковую часть РФ с Крымом, и возобновит регулярные пассажирские железнодорожные перевозки на полуостров.
"Таврия" - так ранее называли Крым, а теперь поезда на полуостров. Первый именной состав отправится с Московского вокзала Петербурга в Севастополь 23 декабря. Он первым пройдет по Крымскому мосту, пересечет Керченский пролив 25 декабря, примерно в 2:10 - 2:40 мск", - рассказали журналистам представители компании-оператора пассажирских ж/д перевозок в Крым - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва).
Поезд, который рассчитан более чем на 600 пассажиров, преодолеет расстояние из Петербурга в Севастополь - 2 471 километр - за 43,5 часа, пройдет через 9 областей, три города федерального значения, один край и одну республику. На пути - 20 станций. Самой молодой является "Тамань-Пассажирская". Она ближайшая к Крымскому мосту на "материке": находится в 7-ми километрах от транспортного перехода.
У "Таврии" из Петербурга от "головы" до "хвоста" 17 вагонов - столько же, сколько городов на Крымском полуострове.
Поезду из Петербурга сохранили номер легендарной "семерки".
Железнодорожное пассажирское сообщение между Северной столицей и Севастополем началось почти 145 лет назад. Оно прерывалось из-за революции и Великой Отечественной войны. В 1950 году Севастополь принял первый послевоенный поезд из Ленинграда. В 1950-е началась история поезда №7: он полвека круглый год ходил из Ленинграда (Петербурга) в Севастополь и перевез 15 миллионов пассажиров.
Вечером 24-го декабря в Симферополь отправится первый поезд с Казанского вокзала Москвы. Путь длиной 2 009 км займет 33 часа.
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