Кандидат от "Единой России" Алексей Лемин побеждает на выборах мэра Абакана
07:57 23.12.2019 Источник: Эхо Москвы
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