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Кандидат от "Единой России" Алексей Лемин побеждает на выборах мэра Абакана

07:57 23.12.2019 Источник: Эхо Москвы

По словам представителей местного избиркома, вице-мэр города набирает более 87%. Такой результат неудивителен при действующей системе допуска участников выборов, сказал «Эху Москвы» политолог Александр Кынев. Он также добавил, что Алексея Лемина многие считают преемником предыдущего главы города. Досрочные выборы проводились в связи с тем, что прежний мэр Николай Булакин погиб в ДТП на юге Красноярского края минувшей осенью. Он руководил Абаканом в течение 24 лет.

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