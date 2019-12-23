Трамп: Пелоси диктует республиканцам условия "обмана с импичментом"

08:31 Источник: РОСБАЛТ

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в намерении диктовать республиканцам условия импичмента в сенате.

В своем сообщении в Twitter Трамп заявил, что «сумасшедшая Нэнси» диктует республиканскому большинству условия «обмана с импичментом». Он подчеркнул, что Пелоси отказывается от установленного законом порядка процедур.

По мнению Трампа, расследование демократов по импичменту «мертво», а их рейтинги «вселяют ужас».