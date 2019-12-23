Глава СК России защитит обманутых дольщиков в Бурятии

08:49 Источник: REGNUM

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался рядом уголовных дел, обсуждавшихся в СМИ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР, в этот список попала и проблема обманутых дольщиков в столице Бурятии Улан-Удэ.

«Органами СУ СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении председателя регионального отделения одной из общероссийских общественных организаций, которая оказывала помощь молодым семьям и молодым специалистам в приобретении жилья путем участия в федеральных и региональных программах», — отметили в ведомстве.