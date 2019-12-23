0
0
74
НОВОСТИ

На дне Балтийского моря перед визитом Путина на Гогланд обнаружили минное поле

09:00 23.12.2019 Источник: Lenta.ru

Перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд в Балтийском море в его окрестностях было обнаружено минное поле времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете «Красная звезда».

Путин посетил Гогланд в рамках экспедиции под эгидой Русского географического общест­ва. Перед ней инженерное подразделение Балтийского флота очистило остров и прилегающее к нему морское дно от взрывоопасных предметов, рассказал Носатов.

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обу­хов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал. Все мины были уничтожены с помощью роботизированной подводной техники, добавил он.

Владимир Путин погрузился на дно Финского залива районе острова Гогланд в июле. На борту спускаемого аппарата C-explorer 3.11 президент осмотрел подлодку Щ-308 «Семга», которая затонула в годы Великой Отечественной войны.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 23.12.2019
Шторм отрезал Корсику от Франции
0
5
09:20 23.12.2019
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
0
45
09:05 23.12.2019
КНР снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции
0
68
08:59 23.12.2019
Лавров рассказал о "препятствии" для обмена пленными на Донбассе
0
93
08:49 23.12.2019
Глава СК России защитит обманутых дольщиков в Бурятии
0
93
08:46 23.12.2019
В Минске согласована одна группа лиц для обмена — МИД Украины
0
101
08:31 23.12.2019
Трамп: Пелоси диктует республиканцам условия "обмана с импичментом"
0
114
08:25 23.12.2019
Ливия: армия Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты
0
122
08:18 23.12.2019
Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, заключивших контракты с "Газпромом"
0
132
08:13 23.12.2019
Победителями первого чемпионата Европы по регби на снегу стали сборные России
0
136

Возврат к списку