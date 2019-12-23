КНР снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, говорится в сообщении комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР. Причиной такого решения стало желание удовлетворить спрос китайского населения на продукты из-за рубежа.

Новые тарифы коснутся продовольственных товаров, среди которых мясо свинины, замороженные авокадо, апельсиновые соки и лекарства.

Ранее Китай освободил ряд товаров США от дополнительных пошлин. Мера вступит в силу 26 декабря и будет действовать год. Какие именно товары включены в список, не уточняется. Коммерсантъ