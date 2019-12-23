09:20 Источник: Известия

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов. Об этом «Известиям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Информацию о том, что такое решение принято, «Известиям» подтвердили в Минобрнауки. По мнению сенатора, профстандарт для высшей школы негативно повлиял на традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов.

Так, ассистенты, преподаватели и старшие преподаватели не могли вести полноценные занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, в то время как специалитет и магистратура им были недоступны.

Без ограничений работать в вузах могли только доценты. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, многие вузы начали назначать на должности доцентов людей, не имеющих ученой степени, так называемых холодных доцентов.

По словам Рукавишниковой, это демотивировало работников прикладывать усилия для реального роста своего научно-педагогического статуса. При страдают в первую очередь студенты, которые недополучают знания.