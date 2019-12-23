Лавров рассказал о "препятствии" для обмена пленными на Донбассе
08:59 23.12.2019 Источник: УНIАН
Во время переговоров об обмене удерживаемыми лицами на Донбассе возникло «препятствие», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире российского «Первого канала», сообщает Радио Свобода. «Когда они все эти годы составляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны по обе стороны как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять», – сказал Лавров.
По его словам, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюеля Макрона говорили, что «эти люди установлены, списки есть, значит, мы их поменяем». «Теперь в Контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все «процессуально очищенные». Это означает новое препятствие для того, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой», – убежден Лавров. УНИАН
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