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НОВОСТИ

Шторм отрезал Корсику от Франции

09:32 23.12.2019 Источник: Газета.Ru

Плохие погодные условия стали причиной изоляции острова Корсика от континентальной части Франции. Об этом сообщает France Info. Уточняется, что в результате приближения шторма «Фабьен» отменены авиарейсы, а также паромное движение из Марселя.

Также природная стихия стала причиной остановки движения для пригородных поездов Аяччо и Бастии.

Отмечается, что до шторма «Фабьен» территории Франции, Испании и Португалии атаковал шторм «Эльза». В результате были затоплены реки, обрушены линии электропередачи, а также погибли люди.  Газета.Ru

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