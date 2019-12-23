Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на Дамаск
10:00 23.12.2019 Источник: RNS
Система ПВО Сирии предотвратила ракетный обстрел Дамаска, сообщает телеканал Ikhbariya. «Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск», — говорится в сообщении.
Один из снарядов, по данным телеканала, упал в 20 километрах от столицы, неподалеку от деревни Акраба. RNS
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