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Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на Дамаск

10:00 23.12.2019 Источник: RNS

Система ПВО Сирии предотвратила ракетный обстрел Дамаска, сообщает телеканал Ikhbariya. «Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск», — говорится в сообщении.

Один из снарядов, по данным телеканала, упал в 20 километрах от столицы, неподалеку от деревни Акраба.  RNS

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