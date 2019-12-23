0
0
110
НОВОСТИ

Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией - СМИ

10:05 23.12.2019 Источник: Газета.Ru

Журналисты греческого СМИ news247.gr. рассказали о том, что решение министра юстиции страны о выдаче россиянина Александра Винника сначала Франции, затем США и в третью очередь России расположит американского президента Дональда Трампа перед визитом в Вашингтон премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Отмечается, что такая последовательность действий является «правильной».

Кроме того, представители СМИ выразили мнение о том, что решение об экстрадиции Винника будет способствовать сохранению позитивной позиции к греко-турецким отношениям, «особенно после соглашения Анкары с ливийским правительством о разграничении ИЭЗ (исключительно экономическая зона. — примечание «Газеты.Ru») двух стран».  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 23.12.2019
Россия рассчитывает, что строительство "Северного потока - 2" завершится в ближайшее время
0
20
10:45 23.12.2019
Большинство россиян узнают новости с экранов телевизоров
0
48
10:32 23.12.2019
В Минобороны произошла крупная кадровая ротация
0
77
10:20 23.12.2019
Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
0
101
10:14 23.12.2019
Началась регистрация на конкурс "Учителя года Москвы-2020"
0
96
10:00 23.12.2019
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на Дамаск
0
136
09:32 23.12.2019
Шторм отрезал Корсику от Франции
0
152
09:20 23.12.2019
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
0
169
09:05 23.12.2019
КНР снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции
0
192
09:00 23.12.2019
На дне Балтийского моря перед визитом Путина на Гогланд обнаружили минное поле
0
203

Возврат к списку