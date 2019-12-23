Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией - СМИ
10:05 23.12.2019 Источник: Газета.Ru
Журналисты греческого СМИ news247.gr. рассказали о том, что решение министра юстиции страны о выдаче россиянина Александра Винника сначала Франции, затем США и в третью очередь России расположит американского президента Дональда Трампа перед визитом в Вашингтон премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Отмечается, что такая последовательность действий является «правильной».
Кроме того, представители СМИ выразили мнение о том, что решение об экстрадиции Винника будет способствовать сохранению позитивной позиции к греко-турецким отношениям, «особенно после соглашения Анкары с ливийским правительством о разграничении ИЭЗ (исключительно экономическая зона. — примечание «Газеты.Ru») двух стран». Газета.Ru
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