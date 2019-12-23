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НОВОСТИ

Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

10:20 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству ДПА.

"Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным", - сказал Столтенберг. По его мнению, как раз во времена, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров.

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