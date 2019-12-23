В Минобороны произошла крупная кадровая ротация
10:32 23.12.2019 Источник: Известия
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса «Эра». У ВМФ появится новый начальник Главного штаба и заместитель главнокомандующего. Ими станут соответственно адмирал Александр Витко, который в 2014 году командовал Черноморским флотом, и вице-адмирал Владимир Касатонов. Эксперты отмечают, что все генералы и адмиралы, получившие повышение, имеют реальный боевой опыт.
Как рассказали «Известиям» несколько источников в военном ведомстве, приказ о назначении высокопоставленных офицеров был подписан несколько дней назад. В настоящее время они принимают дела и приступают к исполнению своих служебных обязанностей. Известия
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