Большинство россиян узнают новости с экранов телевизоров
10:45 23.12.2019 Источник: НГ-Online
Около 70% россиян продолжают использовать телевидение в качестве основного источника новостей, на втором месте (58) оказался интернет, при этом более 90% взрослых граждан РФ так или иначе интересуются новостным контентом,- говорится в результатах исследования Mediascope "Медиапотребление в регионах России".
Газеты и журналы для узнавания новостей используют чуть больше 19% респондентов, радио – 12,6%. Интерес к новостям, как показал опрос, коррелирует с возрастом: чем старше люди, тем чаще они смотрят, читают или слушают новости. Так, например, среди опрошенных в возрасте от 16 до 24 лет международной повесткой интересуются лишь 58%, региональной – 54%. При этом среди респондентов старше 55 лет международные новости изучают 74%, региональные – 84%, местные – 86%.
Данные представлены на декабрь 2019 года.
Вера Цветкова
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