Россия рассчитывает, что строительство "Северного потока - 2" завершится в ближайшее время
11:00 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия рассчитывает на завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2" в ближайшее время, несмотря на препятствия. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
"28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода "Северный поток - 2", и сейчас идет укладка. Мы рассчитываем, что в ближайшее время уже строительство "Северного потока - 2" будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту", - сказал он.
Интервью с российским министром было записано до того, как США ввели санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
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