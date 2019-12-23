Плохие погодные условия привели к столкновению в США 69 автомобилей

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США столкнулись 69 автомобилей. Массовая авария произошла в штате Вирджиния на мосту неподалёку от города Ричмонд.

Пострадал 51 человек, многие находятся в тяжёлом состоянии. Как сообщили в полиции, причиной ДТП стали плохие погодные условия — туман и гололёд.

Как говорят очевидцы, люди стали выходить из своих машин и в это время другие водители не успевали затормозить, поэтому пострадавших так много. Говорит Москва