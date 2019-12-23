0
0
139
НОВОСТИ

Плохие погодные условия привели к столкновению в США 69 автомобилей

11:05 23.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США столкнулись 69 автомобилей. Массовая авария произошла в штате Вирджиния на мосту неподалёку от города Ричмонд.

Пострадал 51 человек, многие находятся в тяжёлом состоянии. Как сообщили в полиции, причиной ДТП стали плохие погодные условия — туман и гололёд.

Как говорят очевидцы, люди стали выходить из своих машин и в это время другие водители не успевали затормозить, поэтому пострадавших так много.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 23.12.2019
Почти 200 детей пострадали от насилия священников католического ордена "Легионеры Христа", признали в организации
0
11
12:20 23.12.2019
США санкциями против "Северного потока - 2" демонстрируют политику устрашения - Лавров
0
43
12:05 23.12.2019
Министр обороны Венесуэлы обвинил оппозицию в нападении на воинскую часть
0
71
12:00 23.12.2019
Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу - Новак
0
75
11:32 23.12.2019
Послание от заключенных из Китая обнаружили в рождественской открытке в Британии
0
114
11:20 23.12.2019
В кабмине ФРГ ожидают, что "Северный поток - 2" будет завершен во второй половине 2020 г.
0
161
11:00 23.12.2019
Россия рассчитывает, что строительство "Северного потока - 2" завершится в ближайшее время
0
168
10:45 23.12.2019
Большинство россиян узнают новости с экранов телевизоров - опрос
0
185
10:32 23.12.2019
В Минобороны произошла крупная кадровая ротация
0
219
10:20 23.12.2019
Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
0
216

Возврат к списку