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В кабмине ФРГ ожидают, что "Северный поток - 2" будет завершен во второй половине 2020 г.

11:20 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в понедельник выразил надежду, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено во второй половине 2020 года.

"Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов", - заявил он в эфире радиостанции "Дойчландфунк". Байер также отметил, что несмотря на критику отдельных европейских стран, в частности Польши, "в Европе признают, что каждый несет ответственность за обеспечение энергоснабжения".

20 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.

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