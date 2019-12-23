Послание от заключенных из Китая обнаружили в рождественской открытке в Британии

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Великобритании в рождественской открытке нашли послание от заключённых из Китая. Письмо обнаружила шестилетняя девочка.

«Мы заключённые-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям», — говорилось в тексте.



Авторы послания просили также связаться с журналистом Питером Хамфри, который когда-то сидел в Цинпу. Родители девочки сделали это, и репортёр подтвердил существование практики принудительного труда в тюрьме.



Проводится проверка. Руководители супермаркета, в котором была куплена открытка, также начали расследование и прекратили сотрудничество с китайской фабрикой. Говорит Москва

