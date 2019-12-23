0
0
110
НОВОСТИ

Послание от заключенных из Китая обнаружили в рождественской открытке в Британии

11:32 23.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Великобритании в рождественской открытке нашли послание от заключённых из Китая. Письмо обнаружила шестилетняя девочка.

«Мы заключённые-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям», — говорилось в тексте.

Авторы послания просили также связаться с журналистом Питером Хамфри, который когда-то сидел в Цинпу. Родители девочки сделали это, и репортёр подтвердил существование практики принудительного труда в тюрьме.

Проводится проверка. Руководители супермаркета, в котором была куплена открытка, также начали расследование и прекратили сотрудничество с китайской фабрикой.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 23.12.2019
Почти 200 детей пострадали от насилия священников католического ордена "Легионеры Христа", признали в организации
0
15
12:20 23.12.2019
США санкциями против "Северного потока - 2" демонстрируют политику устрашения - Лавров
0
45
12:05 23.12.2019
Министр обороны Венесуэлы обвинил оппозицию в нападении на воинскую часть
0
71
12:00 23.12.2019
Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу - Новак
0
75
11:20 23.12.2019
В кабмине ФРГ ожидают, что "Северный поток - 2" будет завершен во второй половине 2020 г.
0
161
11:05 23.12.2019
Плохие погодные условия привели к столкновению в США 69 автомобилей
0
143
11:00 23.12.2019
Россия рассчитывает, что строительство "Северного потока - 2" завершится в ближайшее время
0
169
10:45 23.12.2019
Большинство россиян узнают новости с экранов телевизоров - опрос
0
187
10:32 23.12.2019
В Минобороны произошла крупная кадровая ротация
0
220
10:20 23.12.2019
Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
0
218

Возврат к списку