Послание от заключенных из Китая обнаружили в рождественской открытке в Британии
11:32 23.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Великобритании в рождественской открытке нашли послание от заключённых из Китая. Письмо обнаружила шестилетняя девочка.
«Мы заключённые-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям», — говорилось в тексте.
Авторы послания просили также связаться с журналистом Питером Хамфри, который когда-то сидел в Цинпу. Родители девочки сделали это, и репортёр подтвердил существование практики принудительного труда в тюрьме.
Проводится проверка. Руководители супермаркета, в котором была куплена открытка, также начали расследование и прекратили сотрудничество с китайской фабрикой. Говорит Москва
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