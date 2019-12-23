Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу - Новак
12:00 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы значительно уже опередили Соединенные Штаты Америки по поставкам СПГ. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев это 13%. При этом еще 2-3 года назад мы практически не осуществляли поставки СПГ. За счет ввода новых проектов у нас уже почти 12-13 млн тонн поставляется. А если брать, например, США, у них за 2 года прирост составил с 4-5 млн тонн до 9 млн тонн", - сказал он.
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