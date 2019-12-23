Министр обороны Венесуэлы обвинил оппозицию в нападении на воинскую часть
12:05 23.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Министр обороны Венесуэлы обвиняет оппозицию в нападении на воинскую часть на юге страны. Погиб один военнослужащий. Нападавшие пытались захватить оружие, несколько человек задержаны, утверждает глава военного ведомства Владимир Падрино Лопес. В Каракасе также утверждают, что к нападению причастны власти соседних Бразилии и Колумбии. Эхо Москвы
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