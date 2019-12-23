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НОВОСТИ

США санкциями против "Северного потока - 2" демонстрируют политику устрашения - Лавров

12:20 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон, введя санкции против строительства трубопровода "Северный поток - 2", продемонстрировал, что работа его дипломатии направлена на устрашение оппонента. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"США лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению разными методами - санкциями, ультиматумами, угрозами, - сказал министр. - Когда ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи, связанные с энергетической безопасностью, я думаю, что ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают США, то их бросят в любой момент".

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