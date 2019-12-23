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Почти 200 детей пострадали от насилия священников католического ордена "Легионеры Христа", признали в организации

12:32 23.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Католический орден «Легионеры Христа» признал, что почти 200 детей пострадали от насилия его священников. Подавляющее большинство жертв были мальчиками от 11 до 16 лет, которые учились в семинариях организации. При этом не менее 60 пострадавших детей подверглись насилию со стороны основателя ордена Марсиаля Масиеля, который умер в 2008 году, говорится в докладе самого ордена.

Виновными в насилии признаны 33 священников ордена, 18 до сих пор остаются среди «Легионеров Христа», хотя ограничены в служении, либо отстранены от него. Организация была основана 78 лет назад в Мексике.  Эхо Москвы

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