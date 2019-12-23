Советско-американское соглашение Шеварднадзе-Бейкера о Беринговом проливе обсудят в Совфеде в закрытом режиме

13:00 Источник: Эхо Москвы

В Совете Федерации хотят подвергнуть ревизии советско-американское соглашение Шеварднадзе-Бейкера о Беринговом проливе. В конце января международный комитет проведет закрытое обсуждение этого вопроса, — сообщил председатель комитета Константин Косачев. По его словам, на заседание приглашаются все заинтересованные стороны, в том числе представители ведомств. Эхо Москвы