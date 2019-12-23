Россия не оставит без ответа санкции США против "Северного потока - 2" - Песков
13:05 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль надеется, что санкции против "Северного потока - 2" не станут препятствием для завершения строительства этого трубопровода. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, - отметил он. - Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта".
Москва не оставит без ответа введенные США санкции против "Северного потока - 2", меры будут приняты исходя из национальных интересов РФ, также сообщил Песков.
"В любом случае подобные шаги [санкции] не остаются без взаимности, - подчеркнул он. - Каким образом и когда это будет сделано - это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам".
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