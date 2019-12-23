0
0
66
НОВОСТИ

Правительство попросили оперативно принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий

13:32 23.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Совет Федерации просит правительство оперативно принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий.

Нельзя допускать свободного распространения подобный смесей, — сказала спикер палаты Валентина Матвиенко. Органы контроля за оборотом наркотиков со своей стороны должны также принять меры по ограничению продажи этих изделий, — считает Валентина Матвиенко.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 23.12.2019
Путин в кабине машиниста едет из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста
0
27
13:59 23.12.2019
Московские школьники могут принять участие в предпрофессиональном экзамене
0
25
13:25 23.12.2019
РПЦ требует остановить прокладку трамвайной линии возле больницы в Иерусалиме
0
100
13:20 23.12.2019
Послание Путина Федеральному собранию запланировано на 15 января
0
102
13:05 23.12.2019
Россия не оставит без ответа санкции США против "Северного потока - 2" - Песков
0
133
13:00 23.12.2019
Советско-американское соглашение Шеварднадзе-Бейкера о Беринговом проливе обсудят в Совфеде в закрытом режиме
0
137
12:32 23.12.2019
Почти 200 детей пострадали от насилия священников католического ордена "Легионеры Христа", признали в организации
0
152
12:20 23.12.2019
США санкциями против "Северного потока - 2" демонстрируют политику устрашения - Лавров
0
158
12:05 23.12.2019
Министр обороны Венесуэлы обвинил оппозицию в нападении на воинскую часть
0
176
12:00 23.12.2019
Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу - Новак
0
178

Возврат к списку