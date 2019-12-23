Правительство попросили оперативно принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий

13:32 Источник: Эхо Москвы

Совет Федерации просит правительство оперативно принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий.

Нельзя допускать свободного распространения подобный смесей, — сказала спикер палаты Валентина Матвиенко. Органы контроля за оборотом наркотиков со своей стороны должны также принять меры по ограничению продажи этих изделий, — считает Валентина Матвиенко. Эхо Москвы